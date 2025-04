“Agimos quanto a isso e, sobre essa situação específica, podemos dizer que estamos a colaborar com a polícia. Não é como se o TikTok não estivesse a fazer nada. Agimos e estamos a colaborar atualmente com a polícia na investigação que está em curso e não podemos dizer mais nada”, frisou Adela Leka, responsável pela comunicação do TikTok em Portugal, num encontro com jornalistas em Lisboa.

Adela Leka frisou que “não há medidas tecnológicas 100% eficazes” que permitam responder a situações como a do vídeo em Loures, frisando que, “infelizmente, são coisas que podem acontecer”.

“Mas 99% dos conteúdos de desinformação ou que vão contra as nossas regras são retirados em 24 horas”, disse.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Questionada se o TikTok só teve conhecimento do vídeo devido às notícias que surgiram nos órgãos de comunicação social, ou se já o tinha retirado antes, Adela Leka disse que, assim que a rede social detetou o vídeo, retirou-o.

“Não consigo dar os detalhes sobre se isso foi motivado pelas notícias ou não, mas, assim que o detetámos, retirámo-lo. E, para ser sincera, nós detetamos muitas coisas sobre as quais vocês não escrevem. Mas, assim que detetamos alguma coisa, retiramos”, afirmou.

Interrogada sobre que tipo de cooperação é que o TikTok pode fornecer às autoridades, a responsável disse não poder adiantar mais nada, por questões de privacidade e por a matéria estar a ser atualmente alvo de investigação policial.

No passado dia 24 de março, a Polícia Judiciária deteve três suspeitos, entre 17 e 19 anos, que, alegadamente, se filmaram a violar uma menor de 16 anos em Loures e divulgaram o vídeo nas redes sociais.

Os três suspeitos, entre os 17 e 19 anos, eram descritos como ‘influencers’ e tinham milhares de seguidos nas redes sociais. Foram detidos pela Polícia Judiciária, mas libertados pelo tribunal, tendo ficado sujeitos a apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.

A vítima quis conhecer os seus ídolos do TikTok, mas o encontro acabou numa arrecadação de um prédio com uma alegada violação filmada e divulgada nas redes sociais.