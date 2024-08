A adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio (OMC), aprovada há seis meses na 13.ª Conferência Ministerial da organização, foi hoje oficializada com o país a tornar-se no 166.º membro do organismo que rege o comércio mundial.

O protocolo de adesão, aprovado pelo Parlamento timorense em 03 de junho, foi entregue pelo vice-primeiro-ministro de Timor-Leste, Francisco Kalbuadi, à diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em 22 de julho. “É com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a Timor-Leste como novo membro da OMC, logo a seguir às Comores”, afirmou Okonjo-Iweala numa declaração hoje divulgada. “A OMC pode ajudar a desenvolver o potencial de Timor-Leste, acompanhar o seu objetivo de diversificar a sua economia e complementar os seus esforços para aderir à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)”, lê-se na declaração. A recente entrada de dois novos membros na organização, a primeira em oito anos, “dá um voto de confiança na OMC e nos seus valores de abertura, transparência, boa governação e Estado de Direito”, disse Okonjo-Iweala. Timor-Leste apresentou a candidatura à OMC em 2015.