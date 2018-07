Cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas esta sexta-feira, 27 de julho, num confronto que teve lugar num anexo de um restaurante na região da cidade de Cancún, uma popular zona turística.

O incidente ocorreu por volta das 21h00 (hora local), quando um grupo armado entrou a atirar nas pessoas que se encontravam no anexo, segundo as autoridades.

"Um dos mortos é um agente da polícia ministerial (...) e, ao que parece, as outras vítimas trabalhavam no local", informou a procuradoria do Estado de Quintana Roo, acrescentando que um comandante da polícia ficou ferido.

O restaurante fica no município de Benito Juárez, a 16 km da zona hoteleira de Cancún, e "até o momento não se tem informação sobre a presença de turistas no local", acrescentou a procuradoria.

Cancún é visitado anualmente por milhões de turistas estrangeiros, especialmente de Estados Unidos e da Europa.