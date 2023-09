Para já ainda não se sabe quantos mortos e feridos resultaram deste tiroteio, mas a agência internacional Reuters avança que também incêndios começaram em ambos os locais do crime.

Segundo a britânica BBC, o primeiro local do crime terá sido a casa onde duas pessoas ficaram feridas e, posteriormente o suspeito avançou para o Hospital Universitário.

A polícia local está a pedir à população que não se aproxime do Centro Médico Erasmus, onde aconteceu o tiroteio. O The Guardian avança que o suspeito estava vestido com um camuflado militar.

Nas primeiras informações após o tiroteio a polícia neerlandesa suspeitava haver um segundo atirador, contudo já afastou essa hipótese.

"Este é um dia muito negro", comentou o Ministro da Justiça e Segurança, Dilan Yesilgöz, em Bruxelas.