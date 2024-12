Os editores do jornal britânico The Times são considerados "chacais miseráveis" e "alvos militares legítimos" por parte da Rússia, de acordo com Dmitry Medvedev, ministro e vice-chefe do Conselho de Segurança russo. A declaração surgiu em resposta ao editorial do diário inglês sobre o assassinato do general russo Igor Kirillov perpetrado pelas forças ucranianas.

"Aqueles que cometem crimes contra a Rússia... têm sempre cúmplices. São também agora alvos militares legítimos. Esta categoria poderia também incluir os miseráveis ​​chacais do The Times que se esconderam cobardemente atrás do seu editorial. Isto significa toda a liderança da publicação, ", escreveu Medvedev numa publicação no seu canal Telegram, sugerindo aos jornalistas do The Times que "tomassem cuidado", alertando que "vale tudo em Londres".

O editorial do Times referiu-se ao assassinato da última terça-feira como “um ato legítimo de defesa”. Kirillov liderou a RKhBZ da Rússia, uma força de elite especializada em operações sob contaminação radioativa, química e biológica e foi acusado segunda-feira pela Ucrânia de ter utilizado armas químicas proibidas na Ucrânia, uma alegação que a Rússia nega.