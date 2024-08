Segundo a Reuters, as vítimas do crime são o diretor da escola, um professor e um secretário escolar, sendo que não havia alunos no local devido às férias de verão. Após o ataque, o atirador tentou pôr termo à própria vida.

Na manhã desta quarta-feira, três pessoas morreram na sequência de um tiroteio numa escola secundária da cidade de Sanski Most, na Bósnia. As vítimas, de acordo com a agência de notícias Reuters, são o diretor da escola, um professor e um secretário escolar. Por sua vez, o atirador também é funcionário deste estabelecimento de ensino. O homem, que entrou com uma espingarda automática na escola, começou a atirar por volta das 10h15 locais (9h15 em Portugal). Logo a seguir tentou pôr termo à própria vida, disparando contra si e ficando "gravemente ferido", segundo Adnan Beganovic, o porta-voz da polícia do cantão de Una-sana, que acrescentou que o indivíduo foi transferido para tratamento de emergência na cidade vizinha de Banja Luka. Segundo algumas testemunhas, o homem já teria um histórico de desentendimentos com a direção e estava sob um processo disciplinar. Num período em que as aulas ainda não foram retomadas no país, o estabelecimento encontrava-se encerrado e sem crianças ou jovens devido às férias de verão.