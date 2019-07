Um tiroteio num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, causou no domingo pelo menos quatro mortos, incluído o atirador, anunciaram as autoridades locais.

O tiroteio ocorreu pelas 17:30 (01:30 em Lisboa), no Gilroy Garlic Festival, que se realiza todos os anos na cidade de Gilroy, ao sul de São Francisco, na Califórnia. Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão, até ser abatido pela polícia. Pelo menos quinze pessoas ficaram feridas, de acordo com o The Guardian. "Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda", disse Julissa Contreras, citada pela estação NBC News. As autoridades não revelaram a identidade do atirador ou das vítimas. Os motivos que levaram o suspeito a iniciar o tiroteio são também desconhecidos.