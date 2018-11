Um tiroteio perto de um hospital em Chicago, nos Estados Unidos da América, terá provocado vários feridos, incluindo um polícia, estão a informar vários meios de comunicação norte-americanos.

Segundo avança a agência Reuters, as autoridades responderam a um tiroteio que terá feito várias vítimas perto do Mercy Hospital, na zona sul da cidade, de acordo com Anthony Guglielmi, porta-voz da polícia de Chicago.

No entanto, Guglielmi não pôde confirmar se o tiroteio terá provocado mortos. Sabe-se, contudo, que uma das vítimas é um polícia "em estado crítico, mas a receber tratamento".

O porta-voz avançou também que a polícia está dentro do hospital e que pelo menos "um potencial atirador" terá sido alvejado. Guglielmi recorreu à rede social Twitter para apelar à população que evite a zona.