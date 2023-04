Um tiroteio na baixa da cidade de Louisville, no estado do Kentucky, fez onze vítimas. A polícia confirmou a morte do "agressor" através do Twitter.

No local, o interior das instalações do Old National Bank, situado na rua East Main, na baixa de Louisville, estiveram a Polícia Metropolitana de Louisville, o FBI e o Departamento de Combate ao Álcool, Tabaco e Armas. Várias testemunhas que abandonaram o edifício disseram à estação de televisão WHAS-TV terem ouvido o som de disparos de arma de fogo lá dentro.

De acordo com a CNN, existem pelo menos seis feridos e cinco mortes. Os feridos foram transportados para o hospital de Louisville e entre estes encontra-se um agente da autoridade. Uma das testemunhas relatou à WHAS-TV ter visto um homem com uma “espingarda automática” abrir fogo. Alguns funcionários do banco conseguiram refugiar-se na sala dos cofres, precisou um jornalista da CNN.

O governador Andy Beshear, do Kentucky, disse que se dirigia para o local. "Por favor, rezem por todas as famílias afetadas e pela cidade de Louisville", afirmou numa publicação no Twitter

O presidente dos EUA, Joe Biden, também já foi informado. A Casa Branca vai fazer uma declaração mais tarde.

Mais informações serão dadas, estando marcada para breve uma conferência de imprensa pelaPolícia Metropolitana de Louisville.