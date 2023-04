Connor Sturgeon, de 23 anos, foi o autor dos disparos que mataram cinco pessoas no Old National Bank, em Louisville, nesta segunda-feira. As autoridades confirmaram a sua identidade, assim como a sua morte, após troca de tiros com a polícia.

Não há ainda explicações para os motivos que levaram o atirador a cometer este crime e a filmá-lo em direto no Instagram. As autoridades já requisitaram a filmagem a este rede social, que retirou o filme da plataforma, de forma a entender os motivos.

De acordo com a CNN, o mesmo poderá estar ligado ao facto de Connor Sturgeon ter sido informado que iria ser demitido do banco onde trabalhava há um ano.

As cinco mortes aconteceram dentro do banco e as vítimas tinham idades entre os 40 e 60 anos. Há ainda nove feridos, um dos quais um polícia que foi atingido na cabeça e está em estado crítico.