O sargento da polícia Enrique Carrillo referiu aos media que o ataque na zona do centro comercial Cielo Vista terminou.

O responsável não referiu quantas pessoas foram mortas ou feridas, mas a NBC News indicou que o centro médico universitário de El Paso referiu ter admitido, pelo menos, 10 pessoas gravemente feridas e que algumas foram transferidas para outros hospitais.

A Casa Branca referiu que o Presidente Donald Trump foi informado do tiroteio e estabeleceu contactos com o procurador-geral William Barr e com o governador do Texas Greg Abbott. Nas redes sociais, Trump deu conta dos contactos com as autoridades locais.

Responsáveis oficiais tinham anunciado previamente a morte de diversas pessoas neste ataque ao centro comercial de El Paso.

Olívia Cepeda, chefe de pessoal de Dee Margo, presidente do município de El Paso, disse à CNN que várias pessoas foram mortas e que "suspeitos" tinham sido detidos. No entanto, não precisou o número de vítimas.