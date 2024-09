O governador da Geórgia, Brian Kemp, já informou que enviou os recursos estaduais disponíveis para responder ao incidente na Apalachee High School, em Winder, na Geórgia.

Numa publicação na rede social X : “(Eu) peço a todos os georgianos que se juntem à minha família em orações pela segurança das pessoas nas nossas salas de aula, tanto no Condado de Barrow quanto em todo o estado”.

Neste momento uma pessoa foi detida, um rapaz de 14 anos, e estão no local várias agências policiais, bombeiros e equipas de serviços de emergência. O indivíduo sob custódia é um estudante, mas não é claro se frequenta a escola.

“No momento desta divulgação, um suspeito está sob custódia. Vítimas foram relatadas, no entanto, detalhes sobre o número ou as suas condições não estão disponíveis neste momento”, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Barrow num comunicado citado pela CNN Internacional.

As autoridades foram enviadas por volta das 10h23 (hora local), de acordo com o comunicado.

O presidente Joe Biden já foi informado sobre o tiroteio, informa também a Casa Branca.

A “administração continuará a coordenar com autoridades federais, estaduais e locais à medida que recebermos mais informações”, disse a Casa Branca.

Já a candidata presidencial e vice-presidente Kamala Harris foi informada sobre o tiroteio antes de partir da Base Conjunta Andrews para New Hampshire esta quarta-feira.

“Ela receberá atualizações regulares da sua equipa conforme informações adicionais se tornem disponíveis. A administração Biden-Harris continuará a coordenar com autoridades federais, estaduais e locais”, disse um funcionário da Casa Branca.

Até ao momento registam-se pelo menos quatro mortos, mas o xerife do Condado de Barrow, Geórgia, já informou que várias pessoas ficaram feridas e os números são apenas provisórios, sendo que a imprensa norte-americana aponta para pelo menos 30 feridos.

Citado pela CNN Jud Smith informou que a investigação sobre o tiroteio é “muito, muito fluida” e está numa fase inicial. Existem “múltiplos feridos”, alguns removidos de helicóptero, acrescentou.

Neste momento as autoridades estão num processo de reunificação dos alunos com os pais.

Entretanto, o Hospital Regional Piedmont Athens, no norte da Geórgia, recebeu duas vítimas, avança a CNN. Uma vítima é um adulto com um ferimento de bala na barriga que está atualmente em cirurgia. O outro é um menor com ferimentos não especificados.