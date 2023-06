Titan: Operação de buscas reforçada, numa altura em que especialistas afirmam possível final das reservas de oxigénio

“Esta é uma missão de busca e salvamento (…). Continuaremos a colocar todos os recursos disponíveis que temos num esforço para encontrar o Titan e os membros da tripulação”, sublinhou o capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, citado pela agência Associated Press.

Para reforçar as buscas, numa corrida contra o tempo, foram enviados para o local navios e equipamentos especializados dos EUA, do Reino Unido, do Canadá e de França. O Polar Prince, o navio de pesquisa que está perto do local de onde o Titan foi lançado, vai continuar a ser o centro de comando para as buscas. Há também vários veículos controlados remotamente (ROVs) equipados com câmaras a tentar mapear as profundezas do oceano naquela área.



Entretanto, as autoridades francesas também se juntaram à operação e mobilizaram um navio, o Atalante, que está munido de um veículo controlado remotamente que pode operar a profundidades de até quatro quilómetros. Este dispositivo pode fazer mapeamentos "relativamente reduzidos" com tecnologia sonar. E em caso de identificação do submarino desaparecido, poderá utilizar braços mecânicos para auxiliar nas operações de salvamento.

O Victor 6000, submersível operado pelo instituto de pesquisa francês Ifremer, chegou esta manhã à área das buscas. Vai rastrear a zona com equipas de dois pilotos que, em turnos de quatro horas, vão controlar o aparelho remotamente a bordo do navio Atalante.

As luzes e câmaras que o Victor 6000 tem a bordo permitirão que a equipa do navio veja em tempo real o que está no fundo do oceano. O submersível francês também possui dois braços mecânicos capazes de realizar manobras extremamente delicadas, como cortar ou remover detritos.

A operação de salvamento no Atlântico Norte para recuperar o submersível com cinco ocupantes que desapareceu perto dos destroços do navio Titanic entrou, esta quinta-feira, numa fase crítica porque as reservas de oxigénio podem esgotar-se nas próximas horas, com os cálculos a indicaram que as reservas de 96 horas de oxigénio a terminarem hoje às 12h08. Mas, especialistas garantem ser imprecisa e que estas reservas podem ser prolongadas se os passageiros tomarem medidas para conservar o ar respirável.