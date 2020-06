Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião, celebrada por videoconferência, Centeno indicou que informou os ministros sobre “os procedimentos para a eleição do próximo presidente do Eurogrupo”, adiantando que “a abertura oficial de candidaturas será lançada em breve pelo Conselho, e os ministros terão até 25 de junho para enviar as cartas de motivação a apoiar as respetivas candidaturas”, com a eleição a ter lugar no início de julho.

“Informei os meus homólogos que não me candidatarei a um segundo mandato. Continuarei presidente até ao final do meu mandato, que é 12 julho. Todas as coisas boas têm um fim. Mas ainda me verão no nosso encontro de julho. Será um ‘grand finale’, com uma agenda preenchida e a eleição do novo presidente”, declarou.

Questionado, pela imprensa espanhola, sobre se gostaria de ver suceder-lhe uma mulher, designadamente a ministra espanhola Nadia Calviño, apontada como uma das favoritas à 'corrida' agora lançada para a liderança do Eurogrupo, Centeno escusou-se “especular sobre quaisquer nomes ou tipo de candidatos” e lembrou mesmo que nem sequer votará, pois na próxima reunião no início de julho – ainda sem data ‘fechada’ – já não será ministro em exercício. O voto de Portugal será já exercido por João Leão, que toma posse do cargo na próxima segunda-feira.

“Há imensa qualidade entre os ministros das Finanças no Eurogrupo neste momento […] Podemos dar por adquirida a qualidade do próximo presidente”, limitou-se a comentar.