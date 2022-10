Os abusos sexuais na Igreja estão na ordem do dia, não só além-fronteiras, como também em Portugal. Nesse sentido, foi criada uma comissão de abusos sexuais na Igreja que desde há algum tempo investiga então estes casos.

O líder desta comissão é Francisco Azevedo Mendes que, numa conversa com a CNN Portugal, revelou que até ao momento todas as dioceses no nosso país reportaram abusos de menores, sem exceções.

“Até agora todas as dioceses do país reportaram-nos casos de abusos de menores”, revelou Francisco Azevedo Mendes, salientando que este cenário confirma a realidade divulgada por Pedro Strecht, coordenador da comissão, que deu conta de que os 400 testemunhos validados sobre os abusos cobrem Portugal de Norte a Sul, envolvendo alguns acusados no ativo.

Além das dioceses, também as congregações estão a ser alvo de investigação, sendo que, de acordo com Francisco Azevedo Mendes, algumas delas informaram que "não tinham casos".

Ainda de acordo com o historiador, esta equipa de trabalho espera ter um relatório completo até dezembro.