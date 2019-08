Trata-se de um banquete ritual realizado em todo Vietname em homenagem aos ancestrais mortos, cujas almas são honradas durante o "Mês Fantasma" com uma grande oferenda de refeição.

Dezenas de donos de animais de estimação fazem a sua comemoração particular, participando numa cerimónia solene no templo "Te Dong Vat Nga" ("Todas as vidas são iguais", numa tradução livre do vietnamita).

Milhares de cães e gatos foram enterrados no cemitério que a eles está destinado neste local tradicional.

O carismático budista apaixonado por cães que administra o cemitério de animais de estimação de Hanói acredita firmemente que a alma dos animais deve ser tratada com a mesma dignidade que a dos humanos.

"Nós amamos cães e gatos não apenas nesta vida, mas também na outra vida", afirma Nguyen Bao Sinh, que inaugurou este cemitério há 50 anos.

Ele diz já ter cremado ou enterrado milhares animais, incluindo tartarugas, pássaros, peixinhos e outros mais exóticos, e cobra entre 40 e 60 euros por ano para que os donos possam ter um túmulo com uma minilápide para os seus animais de estimação.

"É um preço baixo a pagar para quem quer ter certeza de que o seu animal ficará confortável após a morte", explica.

"O Bon merece ter um lugar de descanso decente de forma permanente para que ele encontre paz", diz Nguyen Anh Minh à AFP depois de deixar iogurte, leite e uvas no túmulo do seu cão, um husky siberiano que morreu no início deste ano.