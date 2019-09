"Senti isso com muita clareza nesse chamamento que o Santo Padre me faz e que, de facto, é um chamamento ainda para um serviço mais radical e com uma humildade muito grande na colaboração com o Santo Padre e com a unidade de toda a igreja", declarou ao portal Vatican News.

O Papa anunciou no domingo a decisão de convocar um Consistório para a criação de 13 cardeais, em 05 de outubro, entre os quais o arquivista e bibliotecário da Santa Sé, José Tolentino Mendonça.

O sexto cardeal português do século XXI era vice-reitor da Universidade Católica quando foi convidado por Francisco para pregar o retiro de Quaresma da Cúria Romana, em 2018, tendo em julho desse ano o Papa nomeado José Tolentino Mendonça arquivista e bibliotecário da Santa Sé.

Em entrevista à agência Ecclesia, sobre o seu trabalho no arquivo e biblioteca da Santa Sé, o futuro cardeal destacou que a sua missão é "colaborar" com o Papa.

Entretanto, o próximo Consistório acontece na véspera da celebração inaugural da assembleia especial Sínodo dos Bispos dedicado à Amazónia. Entre os novos cardeais, há oito pertencentes a ordens religiosas missionárias.