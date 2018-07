Tolentino Mendonça foi hoje ordenado arcebispo, numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e a que assistiram centenas de pessoas.

A partir de setembro, vai ser arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, passando a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo.

“A minha preocupação será, por um lado, a de preservar aquele repositório, que é um grande tesouro da igreja e da humanidade e ao mesmo tempo pô-lo a dialogar com a contemporaneidade”, afirmou aos jornalistas, após a cerimónia de ordenação.

Tolentino Mendonça defendeu que “é preciso ir além de uma certa ficção que romanceou muito aquele Arquivo privado”, sublinhando que o Arquivo “está muito aberto à sociedade” e tem “mais de dois mil investigadores creditados”.

“O Santo Padre, o nosso querido papa Francisco, quis colocar-me ao serviço do Arquivo e da Biblioteca Apostólica. Não sei, ainda hoje, as razões do seu convite, que expressa para com a minha pobre pessoa uma confiança que filialmente agradeço, mas que não deixa, ainda agora, de ecoar a sua surpresa em mim”, disse, num discurso no final da cerimónia de ordenação.