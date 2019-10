Além do arcebispo madeirense, no Consistório convocado pelo Papa Francisco serão criados outros 12 cardeais.

Aos 53 anos, Tolentino Mendonça torna-se no sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado.

Tolentino Mendonça passa também a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após Dieudonné Nzapalainga, 52 anos, cardeal da República Centro-Africana.