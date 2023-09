“São tantos os contra sinais a que temos de resistir. Um deles, hoje dramático, é o da solidão. Nas sociedades contemporâneas, a solidão tornou-se numa epidemia descontrolada que grassa”, afirmou D. José Tolentino de Mendonça, que presidiu à missa de coroação.

Segundo o núncio apostólico, “hoje morre-se de solidão e a solidão não se cura com comprimidos. Somos nós a medicina uns dos outros”.

“O drama da solidão responsabiliza-nos não só quando é fácil, mas também quando é árduo e demorado”, disse o enviado especial do Papa.

A imagem de Nossa Senhora da Soledade da Basílica do Palácio Nacional de Mafra é a terceira em Portugal a ser coroada com a autoridade do Papa, tendo as duas anteriores sido Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, em 1904, e Nossa Senhora de Fátima, em 1946.

As cerimónias religiosas encerraram o IV Fórum Pan-Europeu de Irmandades, que pela primeira vez se realizou em Portugal.