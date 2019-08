Pedro Roque está “muito satisfeito com os indicadores” que tem recebido quanto à forma como a missão para Tóquio2020 está a ser encarada pelos diversos agentes desportivos, encontrando “vontade e ambição generalizados de conseguir bons desempenhos” no Japão.

“Sabemos que temos vários excelentes atletas, mas ao mais alto nível esse número não é tão elevado de forma a permitir-nos dizer, com enorme margem de certeza, que isso (superar as metas contratualizadas com o Estado) vai acontecer”, advertiu, manifestando-se, no entanto, “entusiasmado” com o que viu na Missão portuguesa aos Jogos Europeus, em Minsk, nos quais foram arrecadadas 15 medalhas.

O contrato-programa que o COP assinou com o governo prevê duas posições de pódio, 12 diplomas, com classificações até ao oitavo lugar, bem como 26 competidores a ficar até 16.º.

“Estamos a trabalhar para isso. O cumprimento destes objetivos – e sujeitos a diversos tipos de análises e interpretações – provavelmente podem dar o melhor conjunto de resultados de sempre de prestação olímpica. Já a partida, a bitola é elevada”, lembrou.

O responsável do COP enfatizou a importância da determinação dos desportistas em “fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para em Tóquio fazerem a melhor prestação do ciclo”, considerando que se isso for possível Portugal pode ter resultados “eventualmente de qualidade ímpar na sua história”.

Falhada a ambição de levar uma modalidade coletiva, a comitiva será mais reduzida do que para o Rio2018 – foram 18 no futebol masculino -, pelo que Pedro Roque estima uma seleção entre 70 a 80 elementos.

O responsável assegurou “toda a disponibilidade, vontade e empenho em ajudar federações, atletas e treinadores” para a obtenção dos objetivos, sejam os da qualificação, seja posteriormente do melhor desempenho no Japão.

Até ao momento, Portugal tem 23 vagas oficialmente confirmadas, cinco na canoagem, no atletismo e na natação, quatro no hipismo, duas na vela, uma no ténis de mesa e outra no tiro com armas de caça.