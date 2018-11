"Este projeto vai permitir a visita as ruínas do antigo castelo, em toda a sua extensão, onde se pode ver ainda a antiga cisterna, as muralhas e a parte envolvente à capela do Sagrado Coração de Jesus, um processo que ajudará na requalificação do todo o centro histórico da vila", disse à Lusa, o presidente da Câmara, Nuno Gonçalves.

Do antigo castelo medieval, mandado edificar por D. Dinis nos séculos XIII e XIV, conserva-se intacta a porta do lado nascente e, sobre ela, ergueu-se no séc. XVII a capelinha da Senhora dos Remédios e a porta da "traição". Restam alguns panos de muralha que circuitava toda a vila. O castelo gótico situava-se no extremo sul da cerca.

"Para além do circuito de visitas à antiga cerca medieval, serão expostas peças e artefactos que resultaram de escavações arqueológicas feitas no interior do castelo, no processo que será acompanhado de perto pela Direção Regional de Cultura do Norte", observou o autarca.

O autarca assegura que o que se pretende com o projeto é criar “um espaço vivo" dentro do centro histórico da vila, num projeto orçado em cerca de 590 mil euros, cofinanciado por fundos do Portugal 2020.