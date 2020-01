No pré-aviso de greve, a ASPAS convoca a paralisação para “todos os trabalhadores que exercem funções administrativas em todos os estabelecimentos e organizações que prestam cuidados de saúde, e demais serviços na dependência ou na tutela do Ministério da Saúde, independentemente da natureza do vínculo, cargo ou função” no período compreendido entre as 00:00 de sexta-feira e as 24 horas do dia 31 de janeiro.

Esta paralisação decorre no mesmo dia para o qual foi convocada uma greve nacional da função pública.

Os trabalhadores exigem do Governo o cumprimento integral do Acordo Coletivo de Trabalho nos trabalhadores com contrato individual de trabalho, conferindo-lhes “um regime de carreira, em condições de igualdade com os demais colegas”.

Pretendem também a integração no Subsistema de Proteção ADSE – Instituto de Proteção e Assistência, para todos os trabalhadores, a valorização remuneratória que traduza o aumento real do poder de compra e “o pagamento do abono para falhas a todos os trabalhadores que manuseiem e cobrem quantias pecuniárias”.

Os trabalhadores assegurarão a prestação dos serviços mínimos, nomeadamente nos serviços que funcionam ininterruptamente, propondo-se “um número igual àquele que garante o funcionamento aos domingos, no turno da noite, durante a época normal de férias”.