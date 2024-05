A paralisação abrange também todo o trabalho extraordinário durante o mês de maio.

“Após plenários realizados no dia 17 de abril, os trabalhadores mandataram o sindicato para emitir um pré-aviso de greve de duas horas por turno para os dias 06, 08 e 10 de maio e também um pré-aviso de greve a todo o trabalho extraordinário no mês de maio”, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte).

Os trabalhadores vão estar concentrados, nos dias em causa, das 08:30 às 10:30 e das 17:00 às 19:00, em frente às instalações da empresa, em S. Mamede Infesta, Matosinhos.

O Estado vendeu a totalidade da Efacec (nacionalizada em 2020) ao fundo de investimento alemão Mutares.