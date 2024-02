Os trabalhadores da Global Media já começaram a receber os salários de janeiro, disseram hoje vários trabalhadores contactados pela Lusa, no dia seguinte à assinatura do acordo de compra do JN, TSF e O Jogo, entre outros.

Na quarta-feira foi assinado o acordo para a compra de alguns jornais e revistas da GMG por um grupo de investidores e empresários liderados por Diogo Freitas, o que permitiu garantir que os salários de janeiro começassem hoje a ser pagos aos trabalhadores. A Lusa contactou jornalistas de vários títulos do grupo Global Media, os quais adiantaram que os salários do Jornal de Notícias (JN), TSF, Diário de Notícias (DN), entre outros, já estavam a ser pagos. Fonte oficial da empresa também confirmou à Lusa o processamento dos salários. Falta ainda saber quando será efetuado o pagamento do subsídio de Natal e ainda há colaboradores que não receberam pagamentos relativos a novembro e alguns de outubro, adiantou uma fonte contactada pela Lusa. Na sexta-feira, os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro anunciaram que existia "um princípio de entendimento" para encontrar uma solução para a Global Media e que os salários seriam pagos até dia 7. Diogo Freitas lidera um grupo de investidores e empresários de Portugal que tinha manifestado interesse em 12 de janeiro em comprar o JN, O Jogo, JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta do Mundo, assim como a maioria do capital da Sociedade Notícias Direct, bem como a TSF. O acordo prevê a compra do "JN, TSF e mais aquelas revistas pequenas", conforme o comunicado divulgado no mês passado. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram