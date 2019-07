A dirigente do STAD considerou que, “se o caderno de encargos prevê esse aumento, é porque o hospital está na disposição de dar esse dinheiro à empresa que ganhar o concurso, para que o subsídio de alimentação seja aumentado”.

“Se isso acontecer, claro que as trabalhadoras não vão continuar a fazer greve. Elas não querem fazer greve, elas só querem um subsídio de alimentação que seja mais digno, porque realmente 1,85 euros não é nada”, frisou.

Reivindicam também que o subsídio de alimentação seja pago pelos dias efetivamente trabalhados, porque “a empresa não paga o subsídio de alimentação aos funcionários que trabalham ao sábado”, explicou Vivalda Silva.

Segundo a dirigente do STAD, trabalham no serviço de limpeza do Hospital de São João um total de “220 trabalhadores, mas diariamente estão ao serviço cerca de 100”.

O sindicato está a negociar o contrato coletivo de trabalho para o setor propondo o aumento do subsídio de alimentação para cinco euros.

“Se na contratação coletiva o valor for de cinco euros, as trabalhadoras do São João terão de levar também esse valor, mas para já o que reivindicam são os 3,5 euros”, acrescentou.

Contactada pela Lusa, fonte do hospital refere que “não se prevê que o serviço de limpeza no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) venha a ser afetado de forma a condicionar a prestação de cuidados de saúde, uma vez que foi determinada a prestação de serviços mínimos”.

Numa resposta escrita, a fonte salienta que “na última greve neste contexto, todos os serviços funcionaram de forma adequada, ressaltando o profissionalismo e a defesa do interesse dos utentes que os profissionais em causa demonstraram”.

“A greve é uma decisão dos profissionais, numa negociação com a sua entidade patronal, com a qual o CHUSJ possui um contrato de prestação de serviços, mas sendo totalmente alheio às questões laborais que se encontram em discussão; de sublinhar que não se trata de profissionais do CHUSJ, mas contratados por uma entidade externa”, acrescenta.

(Notícia atualizada às 11:45)