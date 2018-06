A trabalhar no Amadora-Sintra desde que este abriu, há 23 anos, Dalila Estevão, chefe administrativa no serviço de urgência, lamentou à Lusa que os trabalhadores não tenham os mesmos direitos dos que trabalham noutros hospitais e relatou os vários problemas com que são confrontados.

Delegada sindical do Amadora-Sintra, onde a greve dos trabalhadores rondou os 92%, Ana Paula Dinis criticou as más condições de trabalho que afetam os auxiliares de ação médica. “Estamos à espera de entrar no acordo coletivo de trabalho para sermos equiparados a todos os outros hospitais porque aqui não temos progressão na carreira há 10 anos, temos o salário mínimo, estamos sobrecarregados de horários”.

“Há auxiliares que chegam a fazer das oito da manhã às dez da noite, já para não falar da falta de pessoal e que muitas vezes somos praticamente obrigados a seguir turno porque temos horas negativas”, disse Ana Paula Diniz, sublinhando que, apesar de dizerem que existe banco de horas no hospital, este é apenas virtual.

A greve dos trabalhadores da saúde está a registar uma adesão entre 80% a 100% a nível nacional, segundo Ana Amaral.

“A greve está a ter uma expressão muito significativa, temos muitos hospitais com uma adesão de 100%, temos os serviços mínimos garantidos, consultas externas fechadas, blocos a funcionar só com urgência e exames de diagnóstico também a serem realizados só em situação de urgência”, disse Ana Amaral.

A greve visa exigir do Governo a satisfação de um conjunto vasto de reivindicações para a melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores da Saúde e a defesa do Serviço Nacional de Saúde.

A revisão das carreiras da saúde, “a justa valorização” da Carreira Especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, o fim dos cortes no pagamento das horas de qualidade e do trabalho suplementar, “contra a descentralização de competências na área da Saúde para as Autarquias Locais” e a “aplicação do DL 62/79 a todos os trabalhadores” e o “pagamento do abono para falhas aos trabalhadores que manuseiam valores” são outras reivindicações dos trabalhadores.