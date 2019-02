Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Registos e do Notariado (STRN) refere que marcou uma vigília dos trabalhadores diante das conservatórias do registo civil e comercial de Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em protesto contra a intenção do Instituto de Registos e Notariado (IRN) de desalojar os serviços daquele edifício, cedendo-o à Autoridade Tributária (AT).

"Porquê? Os trabalhadores não querem ser desalojados e desconfiam das verdadeiras razões par esta atitude", questiona o STRN, lembrando que naquele edifício funcionam atualmente "importantes serviços" de registo, designadamente a Conservatória do Registo Civil de Lisboa, a Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, o balcão do SIR (Serviços Integrados de Registos), o Balcão da Casa Pronta, o Balcão de Heranças e Divórcio com Partilha (BHDP) e os serviços do Cartão do Cidadão e do Passaporte Eletrónico.

A vigília inicia-se às 08:00 e termina às 09:00 para não prejudicar o atendimento dos cidadãos.

A STRN considera "inaceitável" que se queira entregar o edifício à AT, alegando que não faz sentido retirar estes serviços de um edifico tão central como é o da Fontes Pereira de Melo, para lá colocar outros.