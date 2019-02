A primeira manifestação dos trabalhadores, que pedem o prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz decorre à porta do complexo nuclear espanhol, após uma decisão tomada recentemente numa assembleia que decorreu em Navalmoral de la Mata (Cáceres), e que juntou cerca de 200 trabalhadores da central nuclear espanhola, sendo que ficou definido realizar todas as terças e quintas-feiras, ações pelo prolongamento do funcionamento de Almaraz.

Os protestos vão prolongar-se até ao dia 31 de março, data que coincide com o prazo máximo que as empresas proprietárias da central nuclear de Alamaraz (Endesa, Iberdrola e Naturgy) têm para pedir, se assim o entenderem, um prolongamento da sua atividade.

Os trabalhadores definiram ainda, juntamente com a plataforma “Vida”, realizar uma manifestação no dia 11 de março, pelas 08:00 locais, entre as instalações da central nuclear e o município de Almaraz.

Portugal chegou a apresentar uma queixa em Bruxelas contra Espanha depois de os Governos dos dois países não terem conseguido chegar, no final de dezembro de 2016, a acordo sobre a construção de um aterro nuclear na central de Almaraz.