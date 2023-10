O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que permite que o trabalho suplementar dos trabalhadores do INEM possa ser ultrapassado em 20% até ao final do ano, decorrente do aumento na atividade operacional no outono e inverno.

A resolução aprovada "reconhece a situação excecional e temporária decorrente do aumento na atividade operacional do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em particular no período de outono/inverno de 2023", refere o Conselho de Ministros em comunicado. Em função dessa situação excecional, o diploma estabelece que, entre 1 de outubro e 31 de dezembro, o limite previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas para a prestação de trabalho suplementar pode ser ultrapassado em 20%, "desde que a prestação seja direta ou indiretamente afetada pela situação excecional de aumento da atividade operacional".