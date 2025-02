“O Carnaval do Galo é dos Carnavais mais autênticos e genuínos do país porque se baseia em tradições vividas no nosso concelho”, realçou hoje o presidente da autarquia, Sérgio Costa, na apresentação do evento.

De 26 de fevereiro a 04 de março há várias propostas para “atrair visitantes e dinamizar a economia local” com um evento que “é uma marca consolidada e que se destaca no roteiro nacional dos Carnavais”, considerou o edil guardense.

O ponto alto desta programação é o ‘Desfile e Julgamento do Galo’, no dia 02 de março, que vai envolver 31 grupos em representação de freguesias e coletividades do concelho sob o tema ‘A Revolta das Carroças’.

O cortejo começa pelas 17:00 horas e culminará com um espetáculo satírico-musical na Praça Velha, no ‘coração’ do centro histórico, onde o galináceo será julgado e queimado.

Este ano, a organização, a cargo do município, decidiu regressar às raízes da festa e conjugar novamente as tradições carnavalescas de Famalicão da Serra (Enterro do Entrudo) e de Pousade (Julgamento do Galo), às quais acrescentou uma componente musical mais urbana.

O ‘Julgamento do Galo’ vai contar com a participação dos projetos educativos ‘Beat na Montanha’ e ‘Teatro na Escola’, que estão a decorrer no concelho, e terá convidados especiais os ‘rappers’ Capicua e Maze.

A direção artística é de Daniel Rocha, o texto é da autoria de Honorato Esteves e direção musical de Luís Sequeira. Já o galo será uma criação artística de Rui Sousa.

Para Sérgio Costa, “o “Julgamento e Morte do Galo” é a catarse dos guardenses, que se podem divertir, esquecer todos os males do ano velho e dizer mal uns dos outros, faz parte, ninguém leva a mal”.

O evento de animação carnavalesca da Guarda começa a 26 de fevereiro no palco Teatro Municipal com a comédia ‘Amigos da Treta’, por José Pedro Gomes e Aldo Lima.

No dia 28 realiza-se o desfile infantil, que vai envolver 2.300 crianças das escolas do primeiro ciclo do concelho e dos jardins de infância. O tema deste ano é ‘Tradições de Entrudo na Guarda’.

Nessa noite abrem as ‘Tabernas do Entrudo’, na Alameda de Santo André, onde a gastronomia vai andar a par da animação musical até 03 de março com Rosinha e o DJ Dilcio (dia 28) um baile de máscaras com a banda SPS (1 de março), Tributo aos Queen - One Vision e DJ EDD (dia 2); Aldo Lima e DJ Bay (dia 3).

Na manhã do Domingo Gordo, a 02 de março, corre-se a tradicional ‘Fun Run - A Corrida mais divertida do ano’. São cinco quilómetros de percurso urbano com vários obstáculos e motivos de diversão, a enfrentar individualmente ou em grupo.

O ‘GuardaFolia 2025’ termina no dia de Carnaval, 04 de março, com o Enterro do Entrudo na aldeia de Famalicão da Serra.

Por estes dias estará ainda patente no foyer do grande auditório do Teatro Municipal da Guarda a exposição fotográfica ‘Julgamento e Morte do Galo: Uma Retrospetiva’, de Arménio Bernardo.

Já na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço pode ser apreciada a exposição e performance musical ‘Retalhos’, de Tiago Sami Pereira.

O Museu da Guarda também foi desafiado a entrar na folia carnavalesca e convidou o artista urbano Dub [André Silveira] a pintar um galo na fogueira, “num registo humorístico e colorido”, numa tela de grande formato que será colocada na fachada de um imóvel da Praça Velha, propriedade do município.

“Perspetivamos o envolvimento de milhares de pessoas nestas iniciativas, que pretendem atrair visitantes, também da vizinha Espanha, e criar hábitos de celebrar o Carnaval na Guarda, que é uma marca identitária e diferente no mapa nacional do Carnaval em Portugal”, disse Sérgio Costa.

Segundo o presidente da Câmara, o “GuardaFolia” está orçado entre 150 a 200 mil euros.