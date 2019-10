De maneira geral, de acordo com as autoridades aduaneiras belgas, o tráfico de cocaína está a tornar-se cada vez mais internacional, com os países vizinhos da Colômbia – que continua a ser o maior produtor dessa droga – a assumir com mais intensidade a exportação.

A proporção do total de remessas apreendidas provenientes da Colômbia diminuiu de 50% em 2018 para 13% em 2019, acrescentou o comunicado.

Este ano, 16% da cocaína apreendida na Bélgica foi enviada da Costa Rica.

Quanto às apreensões provenientes do Equador, a quantidade mais do que duplicou em proporção no espaço de dois anos, sendo superior a 20% do total confiscado, logo atrás do Brasil (26%).

“Na Europa, estamos a fazer tudo o que podemos para fortalecer a cooperação e o intercâmbio de informações com o Brasil”, frisaram as autoridades belgas.

Um memorando de entendimento para esse efeito foi assinado neste verão com a administração aduaneira brasileira.

Na América do Sul, outros países como Argentina, Suriname, Peru ou Panamá podem preocupar-se num futuro próximo com a expansão do tráfego, indicaram ainda as autoridades em Bruxelas, capital belga.