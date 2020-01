Devido a trabalhos de manutenção, os túneis rodoviários do Campo Pequeno, Avenida João XXI e Rego estarão sujeitos a condicionamentos de trânsito, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro.

Em comunicado, o Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa divulgou os horários destes condicionamentos:

Túnel do Campo Pequeno: Trânsito condicionado com circulação alternada entre as 23h00 de 9 de janeiro e as 4h30 de dia 10;

Túnel da Av. João XXI: Trânsito condicionado com circulação alternada entre as 23h00 de 10 de janeiro e as 4h30 de dia 11;

Túnel do Rego: Trânsito condicionado entre as 08h00 e as 23h59 do dia 11 de janeiro.

Foi também informado que as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais.