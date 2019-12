A Câmara Municipal de Sintra adianta, em comunicado, que a interdição ao trânsito, decretada às 20:00 de hoje, será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo ser "agravada ou desagravada", tendo em conta as condições que se possam vir a registar.

A decisão foi tomada devido à “forte precipitação e intensidade do vento que se verifica na zona, associado ao elevado número de queda de árvores que se verificou esta sexta-feira”, adianta.

A autarquia apela “a todos para evitarem qualquer atividade na Serra de Sintra, devido ao elevado risco na zona”.

A principal estrada da Serra de Sintra, entre o cruzamento da Azoia/cruzamento da Portela e Portela Capuchos, já se encontrava encerrada desde quinta-feira.

A Câmara de Sintra decidiu também encerrar ao público o Reino do Natal este sábado e todas as atividades no terreiro do Palácio Nacional de Sintra.

Os monumentos que integram o perímetro da Serra de Sintra estarão encerrados este sábado, nomeadamente o Palácio Nacional da Pena e o Castelo dos Mouros.

“A Serra de Sintra integra uma região de proteção classificada sensível ao risco de queda de árvores e desmoronamentos de terras nas atuais condições meteorológicas, sendo caracterizada por um elevado número de visitantes. Torna-se assim fundamental acautelar na zona a proteção de pessoas e bens no atual contexto climatérico”, sublinha a autarquia em comunicado.