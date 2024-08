O trânsito já foi hoje restabelecido na Estrada Nacional 18 (EN18) no concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, depois de uma colisão rodoviária, com três feridos, ter implicado o corte temporário da via, revelou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária foi normalizada às 12:22 nos dois sentidos daquela estrada, que faz a ligação entre Nisa e Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, a colisão, envolvendo dois veículos ligeiros de passageiros, aconteceu ao quilómetro 126,5 da EN18, na freguesia de Santana, concelho de Nisa.

O acidente, para o qual foi dado alerta às 10:34, provocou ferimentos graves numa mulher de 57 anos e ligeiros numa outra mulher, de 52, e numa rapariga, de 15 anos.

As três vítimas foram transportadas para o hospital de Portalegre, de acordo com o comando sub-regional.

Para o acidente foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.