Segundo fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro de Évora, o despiste ocorreu pelas 04:57, no IP2 (sentido Norte-Sul), em Portel, e o ferido grave, que ficou encarcerado, foi depois transportado para o Hospital de Évora.

O despiste do veículo ligeiro obrigou ao corte total do trânsito no IP2 durante cerca de duas horas, tendo reaberto pelas 07:00.

O CDOS de Évora disse ainda que no local estiveram 22 elementos dos Bombeiros de Portel, INEM e GNR.