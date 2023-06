O transporte de passageiros aumentou no primeiro trimestre 54,3% por via aérea, 18,0% por comboio, 39,7% por metropolitano e 32,4% por via fluvial, ficando apenas neste último modo aquém dos níveis pré-pandemia, segundo o INE.

“No primeiro trimestre de 2023, os aeroportos nacionais movimentaram 12,9 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 54,3% face ao mesmo período de 2022, superando os valores anteriores à pandemia (+15,1% face ao primeiro trimestre de 2019)”, avança hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já por comboio e metropolitano foram transportados, de janeiro a março, 44,3 milhões e 64,6 milhões de passageiros, respetivamente (+18,0% e +39,7%, pela mesma ordem, face ao primeiro trimestre de 2022). Comparando com o primeiro trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 19,3% e 3,7%, respetivamente. Quanto ao transporte de passageiros por via fluvial registou, no trimestre em análise, um incremento de 32,4% relativamente aos primeiros três meses de 2022, atingindo 4,8 milhões de passageiros e diminuindo 1,6% face ao primeiro trimestre de 2019. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram