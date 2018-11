"Há um país diferente daquele que António Costa apregoa e, portanto, é um Governo e um primeiro-ministro desfasados da realidade, uma realidade onde temos a maior carga fiscal de sempre, onde as famílias são penalizadas de aumentos de impostos, como o imposto sobre gasóleo e gasolina, e as empresas também muito penalizadas com uma carga muito elevada", considerou Assunção Cristas, no Porto.

Segundo a líder centrista, "uma coisa não bate certo com a outra, a maior carga fiscal de sempre e o pior nível de serviços públicos da educação aos transportes, à saúde, passando pelas infraestruturas” o que leva a “crer que o primeiro-ministro não vive nesta realidade".

Para Assunção Cristas, a recuperação da confiança dos portugueses através de mais crescimento, mais e melhor emprego e mais igualdade, como advogou hoje António Costa, é, aliás, mérito do Governo anterior (PSD/CDS-PP), que "conseguiu tirar o país da bancarrota socialista em 2011" e em 2014 dizer "adeus à ‘troika’" e iniciar um período de crescimento económico.

A dirigente sublinhou que "o mérito do primeiro-ministro é o facto de manter um Governo durante três anos com parceiros da esquerda mais radical e fazê-lo funcionar com um custo que é da sua sobrevivência anual ou diária e, portanto, é um Governo mais preocupado com essa sobrevivência do que em tudo o resto".