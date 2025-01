A Autoestrada 3 (A3) está cortada ao trânsito no sentido Porto-Braga, junto às portagens da Maia, desde as 15h00, devido a três colisões rodoviárias ocorridas no espaço de três horas, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, as colisões ocorreram às 12h01, 13h35 e 14h51. Das colisões resultaram, pelo menos, quatro feridos, estando a auxiliar as vítimas equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica e os Bombeiros de Ermesinde, acrescentou a fonte. Pelas 15h30, referiu, havia registo de um ferido ligeiro e mais três a serem assistidos. Fonte dos bombeiros acrescentou que as colisões ocorreram num raio de três quilómetros naquela autoestrada. A mesma fonte afirmou desconhecer quantos veículos estiveram envolvidos nas colisões.