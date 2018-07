Na origem da paralisação dos guardas florestais, que teve início na sexta-feira e terminou no domingo, esteve a atribuição dos suplementos remuneratórios, o descongelamento das carreiras e a integração de 200 novos guardas florestais, que já deviam estar em funções desde abril, mas ainda não foi aprovado o diploma que estabelece a carreira e permite o ingresso dos novos elementos.

“A greve decorreu normalmente como já prevíamos. Já há muitos guardas de férias por isso, nos três dias andou entre os 50 e os 70%. Era isto que estávamos à espera”, disse.

Orlando Gonçalves lembrou que o arranque da greve foi assinalado com uma concentração de cerca de meia centena de funcionários do Estado afetos ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR junto do Ministério da Administração Interna, em Lisboa, exigindo suplementos remuneratórios e o ingresso dos 200 novos elementos prometidos pelo Governo.

Durante a vigília, uma delegação da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais entregou ao secretário de Estado a Proteção Civil um documento a exigir a resolução das principais reivindicações.

“Da parte do Governo ainda não tivemos qualquer resposta”, disse.