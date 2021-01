"Hoje, durante a tarde, irão ser transferidos três doentes internados em Cuidados Intensivos, dois do Hospital Beatriz Ângelo e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal", pode ler-se em comunicado divulgado às redações pelo Ministério da Saúde.

"Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias, num processo que assenta numa estreita articulação entre os Serviços de Medicina Intensiva envolvidos e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva (CARNMI) o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)", é referido.

Segundo a nota, o transporte aéreo vai ser assegurado pelo Ministério da Defesa Nacional, "através da de um avião C130 da Força Aérea Portuguesa (FAP)".

É ainda referido que estão "garantidas todas as condições de segurança, quer durante os transportes terrestres quer durante a evacuação aeromédica, nomeadamente no que se refere às equipas médicas altamente diferenciadas das entidades envolvidas (hospitais, INEM, FAP e SESARAM) que acompanharão em permanência estes doentes".

No dia de ontem, o presidente do Governo da Madeira reiterou a “disponibilidade total” da região para receber doentes com covid-19 do continente, na sequência da “sobrecarga” existente nos hospitais.

Na quarta-feira, o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) manifestou à ministra da Saúde, Marta Temido, disponibilidade para receber três doentes do continente na unidade de Cuidados Intensivos.

"Temos de dar o exemplo, neste momento em que o país está a sofrer um momento dramático", declarou o chefe do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP na altura.