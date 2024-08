Os dados indicam que, no sábado, foram referenciadas duas grávidas e, no domingo, uma grávida, que foram transportadas para hospitais privados com os quais o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem protocolo, nomeadamente a CUF, Luz e Lusíadas, em Lisboa.

Contactada pela agência Lusa, a Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, que integra o Hospital Beatriz Ângelo, explicou que as três grávidas foram transferidas para hospitais privados, “cumprindo a necessidade de gestão das vagas do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”.

Durante o fim de semana estiveram encerrados cinco serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo as escalas de urgência publicadas no Portal do SNS, às 14:45 de hoje, permanecem hoje encerradas cinco urgências, nomeadamente do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, Hospital das Caldas da Rainha e Hospital de Santo André, em Leiria.

Esta semana, quinta-feira, sábado e domingo serão os dias com mais urgências de Ginecologia fechadas (sete no total).

Nos hospitais Santa Maria, em Lisboa, e Garcia de Orta, em Almada, também serão recebidos apenas os casos referenciados, ou seja, reservados às urgências internas, aos casos referenciados pelo Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.