Segundo o The Guardian, três homens foram detidos pelo esfaqueamento de uma mulher, de 32 anos, que foi ao carnaval de Notting Hill, no Reino Unido, com o seu filho, no passado domingo, informou a polícia metropolitana.

Um dos jovens, com 20 anos, foi detido sob suspeita de tentativa de homicídio e desordem pública, enquanto os outros dois, de 22 e 24 anos, foram presos sob suspeita de desordem pública.

Os três detidos foram capturados em endereços separados, em Hammersmith e em Fulham, já na manhã desta terça-feira, continuando, até ao momento, sob custódia policial.

A mulher, que foi esfaqueada pouco antes das 18h locais (19h em Portugal) de domingo, continua em estado crítico no hospital.

“Enquanto a investigação está em andamento, os resultados iniciais sugerem que a mulher foi envolvida numa discussão entre dois grupos de homens. Ainda não está claro se ela os conhecia”, disse a polícia.

O comandante Charmain Brenyah, porta-voz da polícia metropolitana no carnaval de Notting Hill, disse: "Os nossos pensamentos, antes de tudo, estão com a mulher que está a lutar pela vida no hospital e com os seus entes queridos. Ela veio ao carnaval para se divertir, com o seu filho pequeno, e foi apanhada na mais terrível violência".

“Estas detenções são um passo significativo na investigação. Elas são o resultado do esforço determinado de operacionais que trabalharam dia e noite para identificar, localizar e prender os suspeitos", acrescentou.

“Gostaria também de reconhecer o trabalho incrível de todos os elementos, incluindo os médicos da polícia, que chegaram rápido, entregando o tratamento médico de emergência e protegendo a cena para preservar evidências vitais", disse Brenyah.

"As nossas investigações sobre outros incidentes no fim de semana continuam”, referiu.