Na sexta-feira, fontes do Ministério das Relações Exteriores de Espanha disseram à agência EFE que decorriam negociações contrarrelógio sobre as condições de abertura das fronteiras, com vários países, incluindo Reino Unido e França, principais países de origem de turistas para Espanha.

Com o Reino Unido, designadamente, as mesmas fontes referiram que as negociações visavam decidir se deve ou não ser aplicada uma quarentena aos viajantes britânicos, em reciprocidade com a que Londres impõe aos viajantes espanhóis.

E com França as conversações assentavam na gestão do desfasamento da data de abertura das fronteiras.

Enquanto Espanha tinha previsto abrir as suas fronteiras às 00:00 de hoje (menos uma hora em Lisboa), França só o fará 24 horas mais tarde, segunda-feira, o que, segundo a fonte da EFE, não é considerado particularmente grave pelo Ministério das Relações Exteriores.