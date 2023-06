“Treze pessoas foram atingidas quando um barco que retirava pessoas da margem esquerda do rio Dnieper foi bombardeado”, disse.

Três civis foram mortos e 10 ficaram feridos, incluindo dois agentes da autoridade, declarou Oleksandre Prokoudine, governador da região de Kherson, através da rede social Telegram.

Na terça-feira, a destruição da barragem de Kakhovka no sul do Dnieper causou a largada de trombas de água sobre as cidades e vilas vizinhas.

Os dois campos rejeitam a responsabilidade desta catástrofe, que afetou as duas margens do Dnieper, cada uma controlada por um dos beligerantes.

Segundo o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, 77 localidades ficaram inundadas, entre as quais 14 nos territórios sob ocupação russa.

Numa mensagem no Telegram, o mesmo responsável apresentou um balanço total de seis mortos e 35 desaparecidos, entre os quais sete crianças, nas duas regiões.

Nas zonas sob controlo ucraniano, 3.700 pessoas foram retiradas.

Nas partes ocupadas pelos russos, as autoridades locais afirmaram ter retirado mais de 7.000 pessoas.

Segundo Klymenko, 162.000 pessoas estão sem água potável, devido à destruição da barragem hidroelétrica.