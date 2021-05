Em comunicado, a ARS Norte anuncia que os novos balcões abrangem os habitantes das freguesias de Vilar de Maçada e Alvelos e União de freguesia de Constantim e Vale Nogueiras.

Nestes balcões, os utentes podem fazer a marcação de consultas, realizar teleconsultas, consultar exames, aceder a guias de tratamento, renovar a medicação crónica, avaliar e registar sintomas provocados pela covid-19 e pedir a isenção de taxas moderadoras, entre outras informações de saúde.

A ARS realça que com estas aberturas a região Norte “passa a ter 46 unidades, em 45 freguesias”.

As unidades contam com mediadores digitais, colaboradores “devidamente habilitados", que ajudam os cidadãos através de dois acessos: o acesso facilitado (o utente tem autonomia para aceder aos serviços digitais) e o acesso mediado (o utente acede com a ajuda do mediador).

“A inauguração das unidades SNS 24 Balcão resulta de uma rede de parcerias entre a Administração Regional de Saúde do Norte, a SPMS, EPE, municípios, juntas de freguesia e os Agrupamentos de Centros de Saúde”, acrescenta a ARS.