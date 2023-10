O aviso laranja para a costa norte da ilha da Madeira foi prolongado até às 18:00 de segunda-feira, ao passo que na costa sul vigora até às 23:00 de hoje, passando depois para aviso amarelo até às 18:00 de segunda-feira.

Nas regiões montanhosas está agora em vigor um alerta amarelo até às 18:00 de segunda-feira.

Já a ilha do Porto Santo, vai manter-se sob aviso laranja até às 18:00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso meteorológico laranja, hoje com exceção das zonas montanhosas, desde a primeira semana do mês devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, situação que potenciou a ocorrência de vários incêndios na zona oeste e costa norte da ilha.

De acordo com o balanço mais recente do Serviço Regional de Proteção Civil, às 20:00 de sábado estavam ativos três fogos, mobilizando um total de 197 operacionais, nos concelhos da Calheta, em fase de controlo, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, onde a situação era mais complexa, embora não ameaçasse casas.

A previsão do IPMA para hoje aponta para céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir da tarde, com o vento a soprar fraco a moderado (10 a 25 km/hora) do quadrante oeste e por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas também a partir da tarde.

Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.