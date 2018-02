O novo balanço de vítimas aumenta para treze o número de mortos.

Um total de 13 pessoas, entre elas três crianças, morreram na sequência do acidente com o helicóptero que transportava o ministro do Interior do México Alfonso Navarrete, à zona mais próxima ao epicentro do sismo que assolou, nesta sexta-feira, vários pontos do país.

Na noite de sexta-feira, o ministro, que saiu ileso do acidente, tinha dito à rede Televisa que todos os passageiros da aeronave estavam com vida, alguns com ferimentos, e que as vítimas eram pessoas que se encontravam em terra à espera que o helicóptero aterrasse.

Navarrete, o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, e outros funcionários do governo tinham viajado à zona de Pinotepa numa missão de avaliação de eventuais danos provocados pelo sismo.

A apenas 40 metros de aterrar, o piloto perdeu o controle e a aeronave despenhou-se, ficando virada em terra sobre um de seus lados, relatou ainda Navarrete à rede Televisa na noite de sexta-feira. O helicóptero esmagou um veículo que se encontrava em terra.

Sobre o sismoregistado na sexta-feira, o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) situou o epicentro a 37 km de Pinotepa de Don Luis, a uma profundidade de 24,6 km, enquanto o Serviço Sismológico mexicano o situou a 11 km da mesma comunidade e a uma profundidade de 12 km. Não há relatos de vítimas em resultado do sismo.