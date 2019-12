Hoje, o Santuário assinalou o Dia Internacional do Voluntariado, com a limpeza dos parques de acolhimento aos peregrinos, ação em que participaram cerca de 40 alunos do Colégio de S. Miguel, de Fátima.

No mês de maio, outras ações de voluntariado jovem visaram melhorar as condições de acolhimento na Peregrinação Internacional de dias 12 e 13 daquele mês.

A pintura das camas do Acolhimento de S. Bento de Labre, em Fátima, a preparação dos ‘kits’ de roupa de cama e banho disponibilizados a peregrinos, a distribuição de chá, café e bolachas aos peregrinos na noite da vigília da peregrinação e a recolha de lixo, foram algumas das tarefas desempenhas pelos voluntários jovens em maio.

No sábado, foram convidados a fazer ou a renovar o Compromisso de Voluntário, no Santuário, cerimónia que vai passar a acontecer no início de cada ano pastoral.

Segundo informação do Santuário, além dos voluntários diretamente implicados nos diversos serviços, há ainda outros que integram movimentos e associações e que, autonomamente, “prestam um contributo essencial para a missão do Santuário de Fátima”.

O Dia Internacional do Voluntariado é celebrado todos os anos no dia 05 de dezembro, visando incentivar e valorizar o serviço voluntário.