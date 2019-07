E é aqui que entra o eventual risco de inconstitucionalidade do diploma, hipótese levantada na reunião pelo deputado do PCP António Filipe, por serem atribuídas “competências estranhas” e que teve a concordância do presidente do TC.

Constitucionalmente, o TC tem competências na fiscalização de leis, na área eleitoral, por exemplo, além de exercer as “demais funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei”.

Apesar de este último ponto ser mais aberto, tanto António Filipe como Costa Andrade argumentaram que essas competências têm de ter alguma relação com problemas de constitucionalidade ou de “juridificação do político”, ou de atos políticos, o que poderá não ser óbvio no caso da entidade para a transparência, apelidada de “polícia dos políticos” pelo CDS-PP.

“Não sei se com isto não passamos um bocadinho para o lado de lá” da constitucionalidade, comentou Manuel da Costa Andrade, ironizou de seguida que não estava na comissão para "emitir juízos", mas, admitiu: "O problema põe-se.”